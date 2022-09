Vážení spoluobčané, milí voliči,

ucházíme se o Vaše hlasy, protože se domníváme, že naše město má na víc, než mu bylo dáno v končícím volebním období. Jsme lidé, které spojuje snaha to změnit, jsme lidé, které znáte. Léta se potkáváme v každodenním životě, při práci, zábavě či sportu. Nejsme pro Vás noví, neznámí, stejně jako Vy pro nás.

‍

Máme zkušenosti, znalosti a schopnosti věci měnit a posouvat ku prospěchu nás všech. Známe naše město, víme, jak funguje a pracuje úřad. Nepotřebujeme se rozkoukávat a zjišťovat, jak věci jsou. Jsme připraveni, pokud nám dáte důvěru, pracovat ku prospěchu nás všech od první hodiny.

‍

Nacházíme se v období krize, kterou drtivá většina z nás nezažila a neuměla si ji ani představit. Nacházíme se v době, kdy už i tzv. střední třída se dostává na hranu svých limitů. Od vlády slyšíme slova pohrdání na adresu těch, co se nahlas ozvou. Místo řešení této bezprecedentní krize slyšíme nesmyslné, drzé rady politiků zcela odtržených od reality života. Místo reálné politiky vidíme stavění vzdušných zámků.

‍

Jsme v období obrovské inflace a skokového růstu cen energií, které se logicky promítají do veškerých cen zboží. Jsme v období, kdy ještě nenastala zima a už nyní řada živnostníků a firem bojuje o holé přežití.

‍

Toho všeho jsem si dobře vědomi, stejně jako jsme si vědomi toho, jak funguje město a jaké jsou jeho reálné možnosti. Takto jsme koncipovali i náš program, odmítáme soutěžit v počtu odrážek ve volebních programech, náš program vychází ze znalosti věcí a z reálných možností. https://www.dyckyvy.cz/#program

‍

Od prvopočátku tvrdíme, že našim prvořadým úkolem musí být starost o chod města a pomoc občanům v této těžké době. A s postupem času jsme o tom přesvědčení více a více. Víme, že v tomto ohledu jak z hlediska rozpočtových, tak legislativních jsou naše možnosti omezené. Rovněž víme, že městu ke konci roku končí fixace energií a dodneška naše “otevřená” radnice nesdělila co bude dál! Každopádně se bavíme o desítkách miliónů korun navíc z rozpočtu města na jeho chod, to je neoddiskutovatelný fakt. O nelehké situaci pro 2,5 tis. domácností jež zásobuje teplem a teplou vodou VYTEZA nemluvě. Rovněž VaK Vyškov, který nás všechny zásobuje vodou, nemá pro příští rok zafixované ceny.

‍

Nechceme dopustit, aby se zastavil kulturní, společenský či sportovní život, vždyť to dělá město městem. Nechceme a nebudeme přenášet zvýšené náklady na občany, naopak, naší snahou bude těm nejohroženějším pomoci. Jsme si vědomi, že to bude stát nemalé finanční prostředky a je i jisté, že to bude na úkor některých investičních akcí, obzvláště pokud se finanční rezerva města blíží limitně nule. Jsme ale přesvědčeni, že je to naší povinností.

‍

Nechceme a nebudeme čekat na „signály“, my Vám prostě pomůžeme!

‍

Pojďte k volbám, podpořte nás, volte č.2 Děkujeme





‍

‍